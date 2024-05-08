ВСУ уличили в попытках скрыть потери личного состава | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 09:25 ВСУ уличили в попытках скрыть потери личного состава Марочко: ВСУ тайно вывезли сто тел погибших из Часова Яра для сокрытия потерь РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские националисты в городе Часов Яр вывозят тела погибших сослуживцев в темное время суток, чтобы утаить масштабы потерь личного состава от других подразделений ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Населенный пункт расположен в 15 километрах от Артемовска на западе Донецкой Народной Республики.

Реклама

«В населенном пункте Часов Яр в течение двух суток шла работа по вывозу тел украинских боевиков. Для этого задействовали семь автомобилей, в том числе три „Урала“. Эвакуацию погибших проводили ночью, а работа шла таким образом, чтобы общее число безвозвратных потерь осталось неизвестным для сослуживцев», — рассказал бывший военный.

Марочко уточнил, что всего противник вывел порядка 100 тел за два дня.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что поступающая от Часова Яра информация укрепляет надежду на благоприятный исход в освобождении города.