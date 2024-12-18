ВСУ уличили в подготовке отчаянного наступления под Курском

Военкор Подоляка: украинские войска могут готовиться к атаке в Курской области

Украинские войска могут готовить в Курской области атаку, которую сами характеризуют как «удар последней надежды». Об этом в Telegram-канале рассказал военный корреспондент Юрий Подоляка.

«При этом противник проводит настоящую кампанию по дезинформации в отношении направления и даты. И все это происходит на фоне фактического полуразвала его фронта на Покровском и Кураховском направлениях», — уточнил он.

Сейчас, по словам военкора, на Курском направлении затишье из-за возможной опасности удара со стороны армии Украины, несмотря на удачные атаки российских войск.

Подоляка также напомнил, что ВС России провели успешный штурм и взяли под свой контроль село Черкасская Конопелька в Суджанском районе.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию в рамках подготовки к крупному наступлению.