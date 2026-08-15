ВСУ уличили в переброске техники под Сумы

РИА «Новости»: ВСУ перебросили под Сумы технику и пехоту по железной дороге

Украинские военные в течение нескольких суток перебрасывают по железной дороге пехоту и военную технику из Черниговской области под Сумы. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В период с 13 по 16 августа противник пытается осуществить переброску военной техники и личного состава железнодорожным транспортом в Шостку и Конотоп Сумской области», — отметил источник.

Также ранее стало известно, что ВСУ в Сумской области понесли большие потери. Командование боевиков начало переброску в регион новых подразделений для усиления.

Среди переброшенных оказались в том числе принудительно мобилизованные украинцы 98-го отдельного противотанкового батальона и подразделения 22-й ОМБР.

На Сумское направление командование Украины перебрасывает и 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ, которая восстановилась после крупных потерь в боях на территории ДНР.