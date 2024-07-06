ВСУ уличили в накручивании статистики о сбитых дронах

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что командование Вооруженных сил страны накручивает статистические данные по сбитым дронам. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Совесть не мешает командующему Воздушными силами генералу Николаю Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику. Например, во время атаки россияне запустили пять „Шахедов“, их не сбили, а командование подает на всю Украину, что летели 10, а сбили пять», — отметила депутат.

Безуглая также указала на превосходство России в воздухе за счет «новейших подходов с дронами и разведкой». Украинская армия не делает «даже элементарного», добавила она.

Ранее Марьяна Безуглая пожаловалась в Государственное бюро расследований на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, СБУ и офис генерального прокурора. Происходящее в высшем военном руководстве Украины депутат назвала болотом.