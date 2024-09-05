РИА «Новости»: ВСУ грабят дома эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР

Украинские боевики грабят дома людей, которые эвакуировались из Красноармейска в ДНР. Их жилье ВСУ превращают в огневые точки, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как и ранее, бандеровцы просто стараются избавиться от свидетелей их мародерства и грабежа. Дома и квартиры уехавших жителей, вначале грабят, потом превращают в огневые точки», — подчеркнул он.

При этом в разрушении домов боевики ВСУ обвиняют Россию, добавил Лебедев.

Красноармейск — райцентр на северо-западе Донецкой Народной Республики. В 2022 году население там составляло более 61 тысячи человек.

Украинский офицер Кирилл Сазонов признал эффективной тактику росийских войск. По его словам, ВС РФ работают таким образом, что военные ВСУ не могут собираться в группы. Российские бойцы отслеживают передвижение противника и уничтожают его.