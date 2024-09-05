Российские военные действуют таким образом, что бойцы ВСУ не могут собираться в группы, рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka украинский офицер Кирилл Сазонов. По его словам, ВС России отслеживают передвижение противника и уничтожают его.

Сазонов объяснил, что одного военного нельзя назвать мишенью. Двое — мишень, но еще плохая, а по большему скоплению бойцов ВСУ «работают из всего». Офицер вспомнил, как 12 украинских военнослужащих «просто собрались покурить».

«По итогам — половина раненых, половина двухсотых», — рассказал Кирилл Сазонов.

Подразделения ВСУ продолжают выбивать из ДНР. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, в ближайшее время Украина утратит контроль над Покровском, Селидовом, Украинском, Кураховом и Часовым Яром. Эксперт уточнил, что это может произойти в течение ближайших нескольких недель.