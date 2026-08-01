Украинские военнослужащие часто действуют по натовской схеме: используют детей в качестве живого щита. Об этом ТАСС рассказал старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным Скиталец.

Он уточнил, что боевики ВСУ зачастую прячутся, прикрываясь мирными жителями.

«Русский человек всегда относится с трепетом к гражданским людям, старается сделать все, чтобы не нанести им вред. Даже последнее отдаем», — подчеркнул военнослужащий.

По его словам, бывали случаи, когда приходилось выводить детей, которыми прикрывались украинские военные. Например, во время штурма в Донецкой Народной Республике ВСУ оставили двух восьмилеток, а затем перебегали трассу.

«Естественно, по ним никто не стрелял. Но мы их потом нашли, куда надо сдали после штурма», — добавил Скиталец.

Ранее жительница Роднинского сообщила, что ВСУ перед отступлением обстреляли подвал с мирными жителями. Снаряды падали в огород и соседний дом.