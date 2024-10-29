«Если мы не вышлем деньги, будет расправа». За жизнь бойца ВС России потребовали миллион

Российский военный Игорь Щеголеватый попал в украинский плен, и теперь родственников бойца шантажируют — требуют миллион рублей за сохранение жизни пленного, рассказал 360.ru его брат Александр. По его словам, расправиться обещали даже с женой и детьми военнослужащего.

Щеголеватый сражается в зоне СВО примерно с 2016 года, он перестал выходить на связь, когда был в районе Спорного, рассказал Александр. Двенадцатого октября военный позвонил родным и сообщил, что с ним все в порядке, однако на следующий день жене начали звонить и шантажировать.

«Девушка <…> начала вымогать деньги. Сказала, что если мы не вышлем деньги, будет расправа, все покажут маме и детям — как над ним будут издеваться, как съедят его собаки, умрет он от переохлаждения, умрет он от температуры, умрет он от того, что его никто не кормит и ничего с ним не делает — если мы не скинем какую-либо сумму», — рассказал Александр.

Родные ответили, что у них есть лишь 300 тысяч рублей. Украинская сторона потребовала перевести эту сумму, чтобы Игоря «хотя бы кормили».

«Двадцать первого [октября] был последний ее звонок, и она сказала, что если мы не скинем до пяти вечера деньги, можем считать, что они его убьют, мы его не похороним, его съедят собаки <…> Никаких вестей больше», — добавил собеседник 360.ru.

Он добавил, что семья пытается выйти на связь с Игорем. Родственники всеми способами пытаются узнать хоть что-то о военнослужащем.

Щеголеватый служил артиллеристом. В начале октября мужчина отправился в штурмовой отряд.