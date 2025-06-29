ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские войска атаковали четыре населенных пункта в трех приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался на территории домовладения. Осколками посечены навес, забор и два автомобиля. В Новой Таволжанке обстрел повредил линию электропередачи. На некоторых улицах временно нет электричества. Аварийные службы начнут восстановление после согласования с Минобороны.
«В Грайворонском округе, в селе Козинка, дрон ударил по частному дому — пробита кровля, выбиты окна, посечены забор и припаркованный автомобиль. Кроме того, перебита линия электропередачи», — отметил губернатор.
В поселке Задорожный Краснояружского района после прилетов украинских боеприпасов разрушено одно административное здание. Еще один коммерческий объект и частный дом получили повреждения.
Ранее семь человек в Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ. Трое раненых — работники скорой медицинской помощи. Как отметил губернатор, машины скорой оборудовали детекторами дронов и системами радиоэлектронной борьбы, но это все равно не дает стопроцентной защиты.
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