ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские войска атаковали четыре населенных пункта в трех приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался на территории домовладения. Осколками посечены навес, забор и два автомобиля. В Новой Таволжанке обстрел повредил линию электропередачи. На некоторых улицах временно нет электричества. Аварийные службы начнут восстановление после согласования с Минобороны.

«В Грайворонском округе, в селе Козинка, дрон ударил по частному дому — пробита кровля, выбиты окна, посечены забор и припаркованный автомобиль. Кроме того, перебита линия электропередачи», — отметил губернатор.