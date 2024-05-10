Две жительницы Донецка погибли в результате обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 20:41 Две жительницы Донецка погибли в результате обстрела ВСУ Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк, погибли две женщины РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские боевики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Погибли 20-летняя девушка и 66-летняя женщина, также ранения получили двое мужчин, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Кировском районе после детонации взрывоопасного предмета ранения получил 38-летний мужчина. В Петровском районе ранило водителя мусоровоза.

Реклама

Также повреждения зафиксировали в 17 жилых домостроениях в Куйбышевском и Кировском районах, Еленовке. Пострадала котельная, два легковых автомобиля и мусоровоз.

На территории ДНР зафиксировали 13 обстрелов со стороны ВСУ. Боевики применяли реактивную артиллерию и ударные БПЛА.

В четверг, 9 мая, вследствие обстрела со стороны украинских боевиков погиб мирный житель Донецкой Народной Республики, еще два человека получили ранения.