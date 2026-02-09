В Белгороде восстановили подачу тепла
В Белгороде восстановили подачу отопления в дома. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дорогие друзья, героические усилия тепловиков и энергетиков привели к тому, что подачу тепла в Белгороде восстановили», — сказал он.
Гладков отметил, что работы продолжаются, еще более 60 домов к теплу пока не подключили.
«Пункты обогрева, которые работали ночью и которые начинают работать с 8 часов утра, будут работать до конца дня. Дальше уже примем решения», — добавил губернатор.
Глава региона добавил, что все городские поликлиники с 9 февраля работают в штатном режиме, за исключением поликлиники № 4.
До этого сам Гладков попал под обстрел со стороны ВСУ. После первой атаки он отправился с инспекцией на поврежденные объекты и попал под повторный удар. Вместе со специалистами аварийных бригад губернатор отправился в укрытие.