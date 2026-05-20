ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального оперштаба.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. <…> В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома», — отметили в публикации.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место прибыли оперативные службы.

FPV-дрон ВСУ поздно вечером 19 мая атаковал автомобиль скорой помощи на участке автодороги Борисовка — Головчино, сообщили в оперштабе. Пострадал водитель, он получил минно-взрывную травму и баротравму. Машина скорой получила повреждения.

Накануне в селе Доброе Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель, его с осколочным ранением брюшной полости и минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу.