ВСУ ударили по жилым кварталам Голой Пристани

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Голой Пристани, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1947 года рождения.

«С осколочными ранениями их доставили в больницу Скадовска», — уточнил Сальдо, назвав удар ВСУ по городу террористическим.

В середине июля несколько населенных пунктов Херсонской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Под огнем оказалась и Голая Пристань. Тогда за сутки украинские военные выпустили по мирным жителям 44 тяжелых артиллерийских снаряда. По словам Владимира Сальдо, никто не погиб и не пострадал.