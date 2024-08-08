ВСУ ударили по жилым кварталам Голой Пристани

Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ ударили по Голой Пристани, двое пострадали

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Голой Пристани, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1947 года рождения.

«С осколочными ранениями их доставили в больницу Скадовска», — уточнил Сальдо, назвав удар ВСУ по городу террористическим.

В середине июля несколько населенных пунктов Херсонской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Под огнем оказалась и Голая Пристань. Тогда за сутки украинские военные выпустили по мирным жителям 44 тяжелых артиллерийских снаряда. По словам Владимира Сальдо, никто не погиб и не пострадал.

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