Украинские боевики выпустили 44 снаряда по Херсонской области за сутки

Расположенные на левобережье Херсонской области 10 населенных пунктов подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков за минувшее воскресенье, 14 июля, и прошедшую ночь. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что всего украинские боевики запустили по городам и селам 44 тяжелых артиллерийских снаряда.

«Обстрелам боевиков преступного режима подвергись города Алешки, Голая Пристань, Каховка,

Новая Каховка, Таврийск, села Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Солонцы, Ушкалка», — перечислил Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что в ходе обстрелов никто из мирных жителей не погиб и не пострадал. Но из-за попадания боеприпаса на территории дачного кооператива «Дружба» сгорели четыре участка и две хозяйственные постройки. Также повреждение получили электросети, которые сейчас ремонтируют специалисты.

Общая площадь распространения огня составила 700 квадратных метров.

В начале прошлой недели две жительницы Херсонской области получили ранения при минометном обстреле со стороны украинских боевиков. Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук уточнил, что одна из пострадавших во время прилета снарядов ехала на мотороллере. Обеих раненых жительниц забрали в больницы прибывшие на место врачи.