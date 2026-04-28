ВСУ ударили по зданию администрации в Марковке в ЛНР

ВСУ ударили по администрации поселка городского типа Марковка, 18 человек получили ранения. Об этом сообщил в мессенджере MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

После этого, по его словам, в здании вспыхнул пожар, который было сложно тушить из-за угрозы повторных ударов. В соседних зданиях, в том числе в школе, выбило стекла, однако дети не пострадали.

Кроме того, ВСУ ударили по зданию сельсовета в Меловатке, но и там обошлось без пострадавших.

«Преступный киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо», — подчеркнул Пасечник.

Ранее фельдшер Беловской ЦРБ Курской области и ее муж погибли при атаке украинского дрона в белгородском приграничье. С ними был 16-летний сын, который получил ранения и сейчас находится в больнице.