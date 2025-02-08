ВСУ ударили по центру Макеевки, погибла девушка

Украинские боевики выпустили ракету по центру Макеевки, в результате погибла молодая девушка. По предварительным данным, ранения получили 10 человек, в том числе ребенок. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

«ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки», — отметил он.

По его словам, повреждения получили многоквартирные дома в Центрально-Городском районе и 15 автомобилей. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока еще может: мирному населению», — добавил он.

Ранее ВСУ обстреляли в Макеевке район автостанции. Из-за удара атаки мирный житель. В этот же день массированный удар зафиксировали в Новой Каховке в Херсонской области. В результате пострадали пять домов, административное здание, ЛЭП и газопровод.