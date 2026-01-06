ВСУ ударили по Центру для талантливых детей в Херсонской области

Украинские боевики атаковали с помощью трех ударных беспилотников Центр для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил о теракте в Хорлах, жертвами которого стали мирные жители и отметил, что ВСУ продолжают пытаться навредить детям.

«Минувшей ночью противник нанес удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке», — подчеркнул Сальдо.

Беспилотники летели на сверхмалой высоте со стороны Азовского моря. Системы противовоздушной обороны сбили БПЛА, один из них рухнул территорию Центра. В результате повреждения получили административные здания и жилые коттеджи.

«И опять подлое нападение осуществлено под праздник по совершенно гражданскому объекту, предназначенному для детей и молодежи. К счастью, никто не пострадал», — добавил губернатор.

Ранее украинские военные ударили по кафе в Хорлах, где люди праздновали Новый год. В память о жертвах атаки в поселке установят мемориал.