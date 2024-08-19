ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области

Shot: ВСУ разбили третий мост через реку Сейм в Курской области

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на понедельник, 19 августа, украинские боевики ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

По данным канала, в результате атаки ВСУ разбиты три пролета моста. Российские войска в этом районе полностью обеспечивают понтонными переправами. Благодаря этому эвакуация мирных жителей продолжается. Также людей вывозят из приграничных районов на лодках.

Как сообщило украинское издание «Страна.ua», мост разрушили в районе села Карыж Глушковского района. На днях боевики ВСУ уничтожили переправу в соседнем населенном пункте Званное. Авторы публикации уточнили, что украинские войска бьют по мостам, чтобы помещать российским подразделениям перебрасывать подкрепления на южный берег Сейма.

Как сообщил РИА «Новости» оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда, ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи. При этом российские бойцы отбили несколько населенных пунктов в Курской области.

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