Мирошник сообщил об атаке ВСУ на школу в Брянской области

Украинские боевики сбросом боеприпаса с беспилотника атаковали здание школы в селе Сопычи Погарского района Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Здание школы в селе Сопычи повреждено в результате сброса боеприпаса с беспилотника. О пострадавших не сообщается. Все-таки выходной день», — написал он.

Мирошник отметил, что это не только нарушение режима прекращения огня, который на данный момент продолжает действовать, но и покушение на образовательное учреждение и детей.

Минобороны России сообщало, что российские военнослужащие после объявления перемирия зафиксировали 9318 нарушений со стороны украинских националистов, просто оставаясь на прежних позициях и рубежах.

В ведомстве отмечали, что армия зеркально реагирует на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и намерена действовать адекватно обстановке.