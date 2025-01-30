RT: в ходе первой атаки на Суджу ВСУ обстреляли машину с детьми-инвалидами

Первая атака ВСУ на Суджу произошла у моста. В результате обстрела погибли женщины и дети-инвалиды, сообщили в беседе с RT российские военнослужащие.

Командир взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь рассказал, что 7 августа 2024 года он направился для рекогносцировки в Суджу. После разведки солдаты зашли в город. Первая атака ВСУ произошла возле моста.

«FPV-дрон атаковал машину, в которой ехала женщина с детьми-инвалидами. Они сгорели заживо», — отметил Егерь.

Командир штурмовой роты с позывным Буня добавил, что его бойцы перевезли из Суджи на микроавтобусах около 80 человек в село Большое Солдатское. Позже российские военные заняли здание администрации, которое пытался обстрелять противник.

Российские бойцы помогали местным жителям с продуктами, которые брали в магазине. Украинские военнослужащие тоже там набирали припасы. В ходе одной из вылазок российский боец угнал стоявшую у магазина машину ВСУ.

Егерь подчеркнул, что некоторые жители Суджи отказались бросать свои дома, другая часть решила идти с российскими войсками. Военнослужащие достигли позиций бригады ВДВ и успешно эвакуировали гражданских без потерь.

По данным Минобороны, с момента вторжения в Курскую область 6 августа Украина потеряла почти 46 тысяч военнослужащих.