ВСУ ударили по роддому на колесах в Энергодаре

Украинские войска атаковали медицинскую санчасть в Энергодаре. О деталях происшествия рассказал в своем официальном телеграм-канале глава города Максим Пухов.

Серию атак ВСУ провели вечером в четверг, 11 июня. Под удар попала территория 145-й медицинской санитарной части. Украина задействовала четыре беспилотника, один удалось ликвидировать.

Еще один ударил по КамАЗу. Этот грузовик был переделан для использования в качестве мобильного акушерского пункта. Третий БПЛА взорвался на земле рядом со зданием медицинской части.

При атаке ВСУ никто не пострадал. Пухов выложил в телеграм-канале фото обломков атаковавших МСЧ-145 беспилотников. Судя по снимкам, речь идет о FPV-дронах.

«Повреждены резервные генераторы медсанчасти. Вопрос, зачем? Какую военную цель преследовали операторы дронов?» — написал Пухов.

ВСУ атаковали Энергодар и днем в четверг, 11 июня. Два дрона ударили по местному Тепловодоканалу. Взрывной волной повредило также припаркованные рядом автомобили. Били украинские войска и по территории МЧС.