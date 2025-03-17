ВСУ ударили по пожарной части в Горловке, пострадали люди

Войска Украины нанесли удар по пожарной части в Горловке в ДНР. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского чрезвычайного ведомства.
Украинские военные использовали для атаки беспилотники. При детонации одного из летательных аппаратов пострадали два человека — пожарный МЧС и водитель части.
Раненых госпитализировали в ближайшую больницу. Медики диагностировали обоим акубаротравму, мужчин контузило взрывной волной.
Войска Украины регулярно наносят удары по Горловке. В начале марта БПЛА ВСУ также атаковали автомобиль МЧС у этого населенного пункта. Ранение получил заместитель начальника пожарной службы.
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