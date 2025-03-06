В Горловке из-за атаки украинских дронов пострадал сотрудник МЧС
МЧС: в Горловке из-за атаки БПЛА пострадал замначальника пожарной службы
В Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
Как рассказали в пресс-службе, спасатели выехали на место обстрела легкового автомобиля. После того, как огнеборцы начали тушить авто, в небе появились вражеские дроны.
Несколько раз сотрудникам МЧС пришлось спускаться в укрытие, но несмотря на от атаки БПЛА пострадал заместитель начальника пожарной службы.
Помимо этого, боеприпас сброшенный с беспилотника, повредил пожарную автоцистерну.
Ранее в ДНР украинские военные атаковали съемочную группу Первого канала во главе с корреспондентом Гусейном Гусейновым. Один из бойцов сопровождавших группу получил ранения.