В Горловке из-за атаки украинских дронов пострадал сотрудник МЧС

В Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Как рассказали в пресс-службе, спасатели выехали на место обстрела легкового автомобиля. После того, как огнеборцы начали тушить авто, в небе появились вражеские дроны.

Несколько раз сотрудникам МЧС пришлось спускаться в укрытие, но несмотря на от атаки БПЛА пострадал заместитель начальника пожарной службы.

Помимо этого, боеприпас сброшенный с беспилотника, повредил пожарную автоцистерну.

Ранее в ДНР украинские военные атаковали съемочную группу Первого канала во главе с корреспондентом Гусейном Гусейновым. Один из бойцов сопровождавших группу получил ранения.