ВСУ ударили по пяти населенным пунктам в Белгородской области

Гладков: при атаке дрона ВСУ в селе Веселая Лопань пострадал мужчина

ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородского района. Пострадал один мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Веселая Лопань пострадал один человек», — написал он.

Медики оказали помощь мужчине с ушибом ноги, от госпитализации он отказался. В трех частных домах пробило крыши, выбило окна и повредило надворные постройки.

Гладков сообщил, что еще один дрон повторно атаковал поселок Октябрьский. Здесь посекло фасад здания социального объекта, также повреждены микроавтобус и три легковых автомобиля на парковке.

В селе Малиновка беспилотник-камикадзе ударил по одному социальному объекту. Осколками посекло кузов и лобовое стекло у рядом припаркованной газели. В селе Устинка от попадания снаряда разрушился деревянный дом.

В селе Ясные Зори в результате атаки одного БПЛА выбило окна, повредило фасад и стены в одном частном доме. Лишилась остекления и квартира в многоэтажке. Сейчас на местах работают оперативные службы.

Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками на город Грайворон, села Безыменно и Репяховка. В результате сгорели два автомобиля, разрушены пять домов.