Появились кадры сгоревших машин после ударов дронов ВСУ под Белгородом

Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали город Грайворон, села Безыменно и Репяховка, а также поселок Горьковский Белгородской области. В результате ударов дронов сгорели два автомобиля, разрушены пять домов. Еще четыре машины и один дом получили повреждения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он опубликовал кадры сгоревшего в Грайвороне автомобиля, который уже потушили прибывшие на место пожарные.

Гладков подчеркнул, что сильнее всех пострадало село Безымено, где дроны разрушили пять домов местных жителей. Еще три беспилотника упали на территории сельскохозяйственного предприятия — там загорелась машина.

В поселке Горьковский беспилотник врезался в частный дом, выбив окно и повредив фасад и крышу. В селе Репяховка взрыв сброшенной с дрона бомбы повредил четыре припаркованные машины.

Еще один беспилотник атаковал белгородский поселок Октябрьский. В результате удара дрона пострадал местный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой. Также взрыв повредил микроавтобус и легковушку.