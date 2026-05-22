В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю с мирным жителем

Фото: РИА «Новости»

Ночью на 22 мая дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения. Ему оказывают медицинскую помощь.

«Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу», — уточнили в оперштабе.

Ранее стало известно, что при атаке БПЛА на Сызрань погибла семья участника спецоперации. После случившегося следователи возбудили дело по статье о теракте.

