В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю с мирным жителем
Ночью на 22 мая дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.
Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения. Ему оказывают медицинскую помощь.
«Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу», — уточнили в оперштабе.
Ранее стало известно, что при атаке БПЛА на Сызрань погибла семья участника спецоперации. После случившегося следователи возбудили дело по статье о теракте.
