Сирены взвыли в Новороссийске, власти предупредили о дронах

Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Чиновник обратился к жителям и гостям города с инструкцией: при включении сирен не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон либо в комнатах, выходящих не на морскую сторону.

Тем, кто окажется на улице, Кравченко рекомендовал спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или парковку.

Власти подчеркнули, что сигнал тревоги будет отменен сразу после того, как ситуация станет безопасной.

Местные Telegram-каналы утверждают, что сильное задымление началось в здании медицинского колледжа. Причины неизвестны, огня очевидцы не заметили.

Медколледж находится почти в центре Новороссийска.

Поздним вечером в воскресенье, 21 сентября, ВСУ также ударили по Крыму. Пострадали 15 человек.