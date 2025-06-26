Силы ПВО уничтожили беспилотник, атаковавший Москву

Российские военные ликвидировали украинский БПЛА, пытавшийся атаковать Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Shotсо ссылкой на очевидцев сообщил, что взрывы слышали жители Зеленограда, Коммунарки, Дедовска и Прокшина.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее аэропорт Внуково временно закрыли на прием и выпуск самолетов «для обеспечения безопасности полетов». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Позже Собянин сообщил еще об одном дроне, сбитом в Московской области.

Минувшей ночью ВСУ атаковали Таганрог. После атаки БПЛА в городе частично разрушился и загорелся спорткомплекс, а также оказались разбиты окна в одном из лицеев и двух многоквартирных домах.