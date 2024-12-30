ВСУ ударили по нефтепроводу в Брянской области ракетой-дроном «Пекло»

В 04:30 30 декабря ВСУ ударили по объекту в поселке Мамай Брянской области. Для атаки использовали реактивную ракету-дрон «Пекло», сообщил Telegram-канал Mash.

Целью украинских военных был нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова, однако повредить его не удалось. Частично разрушилось техническое здание на территории объекта. Пострадавших нет.

Участок нефтепровод, который попытались атаковать ВСУ, — это последний пункт прокачки перед границей. Нефть оттуда идет в том числе в Европу.

Удар нанесли сразу после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал Украине на возможную приостановку поставки электроэнергии в качестве ответных мер на ситуацию с транзитом российского газа.

Ранее Россия ударила по ангару в Полтавской области, где хранилась техника ВСУ. Также прилет зафиксировали в городе Сумы, там уничтожили склад украинских операторов БПЛА.