ВСУ атаковали пансионат на берегу моря в Херсонской области

ВСУ ударили по зданиям пансионата в курортном селе Железный Порт на берегу Черного моря. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в «Максе».

«Ударами беспилотников повреждены неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту. <…> Жертв и пострадавших нет», — написал он.

Сальдо добавил, что в результате атак также получили повреждения жилые дома в Великих Копанях, Костогрызове, Большевике, Гладковке, Таврийском, колонка на АЗС в Петропавловке, автомобили в Антоновке, Громовке и Коробках.

Ранее стало известно, что в результате удара украинского FPV-дрона по белгородскому предприятию погиб один человек в Краснояружском округе. Еще один мужчина получил ранения.