ВСУ ударили по машине скорой в Пологах. Водитель погиб, фельдшер и медсестра пострадали
Запорожский губернатор Балицкий: водитель скорой погиб при атаке ВСУ
Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в городе Пологи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Ранения, не совместимые с жизнью, получил водитель. Две женщины — фельдшер и медицинская сестра — получили ранения разной степени тяжести», — написал он.
Медики направлялись на помощь пострадавшим на дороге. Балицкий назвал недопустимым нападение на медработников, которые спасают жизни и выполняют свой профессиональный долг. Случившееся — циничный акт, противоречащий всем нормам международного гуманитарного права.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Им окажут всю возможную помощь.
Прошедшей ночью ВСУ атаковали Сочи. В результате налета беспилотников погибли двое железнодорожников, еще трое пострадали.