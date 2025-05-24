ВСУ ударили по курскому Льгову из HIMARS

СК: ВСУ нанесли удар по курскому Льгову 22 мая с использованием HIMARS

Украинские боевики атаковали город Льгов в Курской области 22 мая с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Военные следователи осмотрели место происшествия и обнаружив фрагменты снаряда. Они сделали вывод, что для обстрела использовали систему HIMARS», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В результате атаки пострадали 16 местных жителей, в том числе двое детей 13 и 16 лет. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, а также более 20 гражданских автомобилей.

С разрешения медработников СК берет показания у пострадавших. Ведомство назначило судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Ранее трех пострадавших при ударе ВСУ по Льгову поместили в реанимацию.