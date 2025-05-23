Трех пострадавших при ударе ВСУ по Льгову поместили в реанимацию

Три мирных жителя, пострадавших после атаки украинскими беспилотниками на Льгов, находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В реанимации сейчас трое человек — две женщины и мужчина. Они в тяжелом, но уже стабильном состоянии», — сообщил он.

Пострадавших прооперировали прошлой ночью. Сейчас они уже вернулись в сознание.

По словам Хинштейна, помимо них, в Курскую областную больницу доставили еще 12 пострадавших местных жителей. Среди них есть мальчики 13 и 16 лет. У большинства пациентов диагностировали повреждения от осколков.

Ранее врио губернатора Курской области рассказал, что пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Николая Волобуева экстренно доставили на лечение в Национальный медицинский центре травматологии и ортопедии в Москве.