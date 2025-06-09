ВСУ ударили по культурно-досуговому центру в Курской области

Украинские боевики атаковали культурно-досуговый центр имени Гранина в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь», — отметил Хинштейн.

По его словам, от атаки пострадали пять человек. Трое мужчин —главный инженер и сторожа — получили осколочные ранения, ушибы и переломы. У двух женщин выявили контузию. Пострадавших доставили в Рыльскую ЦРБ.

В результате удара загорелась крыша культурно-досугового центра, повреждения получили крыша, остекление и фасад здания. На месте работают пожарные расчеты.

Ранее ВСУ с помощью БПЛА ударили по Успенскому кафедральному собору в Рыльске. В результате атаки никто не пострадал.