ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области накануне дня поминовения усопших

В Запорожской области под удар попало кладбище в городе Днепрорудное. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

По его данным, атака была целенаправленной — в районе отсутствуют военные или стратегические объекты. В результате повреждения получили могилы и памятники.

Глава региона подчеркнул, что удар противник наносил в послепасхальную неделю, накануне дня поминовения усопших. Сейчас на месте работают оперативные службы и саперы, поскольку сохраняется риск обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Власти округа планируют оценить масштаб разрушений, чтобы оказать помощь родственникам, чьи захоронения пострадали.

Ранее, 16 апреля Балицкий писал об уничтожении над Запорожской областью более 40 дронов за сутки.