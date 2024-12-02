ВСУ ударили по группе спасателей в Токмаке

Балицкий: 6 сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ на АЗС в Токмаке

Украинские войска атаковали беспилотником автогазовую заправочную станцию в Токмаке. Пострадали шесть спасателей. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«При повторной атаке БПЛА противника на автогазовую заправочную станцию в городе Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте ликвидации пожара», — сказал он.

Балицкий подчеркнул, что взрывной элемент попал в емкость и спровоцировал взрыв. Спасатели получили ожоги разной степени тяжести. По словам губернатора, они находятся в больнице.

В этот же день Вооруженные силы Украины направили беспилотник на администрацию Васильевки. Один сотрудник получил легкое ранение.

Неделей ранее украинские военные нацелили ракету Storm Shadow на Бердянский морской торговый порт. Им не удалось парализовать его работу, так как удар пришелся на пустые бочки.