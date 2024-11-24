Украинские военные выпустили британскую ракету Storm Shadow по Бердянскому морскому торговому порту, чтобы парализовать его работу. Вместо этого они попали в списанные баки, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

Он высмеял неудачную атаку Вооруженных сил Украины. Рогов напомнил, что одна Storm Shadow стоит 2,5 миллиона долларов. Украинские военные направили ее на Бердянск в надежде остановить работу морского порта. Однако они уничтожили и повредили лишь несколько бочек из-под топлива.

«Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы. Слава богу, пострадавших и погибших нет. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта», — сказал Рогов.

ВСУ получили Storm Shadow от Великобритании. Российским инженерам удалось изучить внутреннее устройство ракет, и это вызвало серьезную обеспокоенность на Западе.