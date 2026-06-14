ВСУ ударили по Госавтоинспекии и коммунальным службам Энергодара

Украинские военные нанесли удары по помещениям ГИБДД, коммунальных служб озеленения и благоустройства и отдела культуры города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в «Максе» .

«Вдумайтесь: культура, цветущие улицы, чистота и порядок — вот что стало целью тех, кто пытается посеять страх и разрушение», — подчеркнул Пухов.

Он добавил, что противник разрушает подстанции и трансформаторы, пытаясь загнять город в энергетическую блокаду и лишить людей нормальных условий жизни. Но благодаря профессионализму и мужеству энергетиков, которые всякий раз восстанавливают разрушенное, эти попытки терпят неудачу.

Накануне от удара украинского БПЛА пострадал мирный житель города. Его атаковали на автодороге Великая Белозерка — Энергодар.