В Белгородской области при обстреле ранило замглавы поселения Мокрая Орловка

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области в результате минометного обстрела получил ранение заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Гладков отметил, что Кушнарев недавно вошел в состав администрации округа и работает вместе с новым главой Дмитрием Панковым. Губернатор подчеркнул, что команда администрации действует героически, помогая жителям справляться с трудностями, и пожелал пострадавшему скорейшего восстановления после ранения.

Ранее два человека получили ранения после того, как украинский беспилотник взорвался рядом со зданием городской администрации в Белгороде.