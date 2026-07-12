В Энергодаре беспилотник ударил по остановке, погибла женщина

Беспилотник ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре, один человек погиб, четверо ранены. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в «Максе» .

В 06:40 украинский БПЛА нанес удар по автобусной остановке на улице Комсомольской. Погибла женщина 1971 года рождения, четыре человека были ранены. Одного из них госпитализировали.

Также за ночь над городом сбили пять беспилотников. Три БПЛА атаковали магазин «Мера» на улице Казацкой, повредили кровлю, фасад и остекление. Никто не пострадал.

«Совместно с Минобороны реализуется комплекс мер, направленных на дополнительную защиту города от налетов БПЛА. Детали раскрывать по понятным причинам не стану, но очень надеюсь на то, что эффект увидим очень скоро», — добавил Пухов.

Он выразил соболезнования родным погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее весь Энергодар остался без света из-за атаки ВСУ на энергосистему. Авария произошла за городом.