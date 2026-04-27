ВСУ ударили по дому культуры и элеватору в Херсонской области

ВСУ за минувшие выходные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в Херсонской области, в том числе по дому культуры и зданию элеватора. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«Обстрелы и удары БПЛА повредили: здание дома культуры в Костогрызове, шесть неэксплуатируемых домов в Лимановке, жилые дома в Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание элеватора в Константиновке», — написал он.

Кроме того, трагедия произошла в Днепрянах Новокаховского городского округа, где после сброса боеприпасов с беспилотника на жилой дом погибли женщина и мужчина.

В Любимовке Каховского муниципального округа дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадали женщина и мужчина. Их госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу.

Ранее в результате удара украинского дрона погибли сотрудник ГУ МЧС России по Херсонской области Иван Бузин и его жена. Руководство главка и коллеги погибшего принесли искренние соболезнования его родным и близким.