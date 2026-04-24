Сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

В результате удара украинского дрона погибли сотрудник ГУ МЧС России по Херсонской области Иван Бузин и его жена. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой», — заявили в министерстве.

Руководство главка и коллеги погибшего принесли искренние соболезнования его родным и близким. Семье Бузина окажут материальную и психологическую помощь.

Также в ведомстве отметили, что Бузин долгое время работал в структуре МЧС России, честно выполнял задачи по защите людей и территорий от ЧС. Он проявил себя как квалифицированный, надежный и душевный специалист, сослуживцы уважали его.

Ранее замглавы Великолепетихского округа Дмитрий Толчеев пострадал при атаке БПЛА ВСУ. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его отправили в больницу в тяжелом состоянии.