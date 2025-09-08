ВСУ ударили по ДНР Storm Shadow и БПЛА. Погибли двое, ранены 16

Пушилин: в результате ударов ВСУ погибли два мирных жителя ДНР и 16 пострадали

ВСУ атаковали города ДНР англо-французскими ракетами Storm Shadow и ударными БПЛА. Погибли два мирных жителя, еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«В Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина 1964 года рождения. <…> В Красногвардейском районе Макеевки погиб мужчина», — написал он.

Пушилин отметил, что при атаке ВСУ в Куйбышевском районе ранения получили две женщины и трое мужчин, пострадали житель Киевского района и жительница Ленинского района Донецка.

В больницу доставили двух женщин и трех мужчин из Буденновского района. Помощь медиков понадобилась еще четырем жителям Красногвардейского района Макеевки. Кроме того, в результате обстрела ранен мужчина из поселка Доля.

Повреждения получили 18 жилых домов в Донецке и Макеевке, а также школы, детский сад и торговые объекты.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ с помощью БПЛА на многоэтажку в Макеевке. После обстрела загорелось несколько квартир.