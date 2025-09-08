ВСУ ударили дронами по многоэтажному жилому дому в Макеевке

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов многоэтажный дом в Макеевке на территории Донецкой Народной Республики. Предварительно, погиб один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В Макеевке после атаки БПЛА горит многоквартирный дом, в который было попадание», — отметили в сообщении.

В результате удара есть раненые — минимум пятеро. Официальной информации пока не поступало.

По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», в результате обстрела в многоэтажном доме возник пожар, а в школе и жилых зданиях в районе Топаз выбило окна. Погиб один человек.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ночь на 8 сентября при атаке украинских дронов на Донецк пострадали пятеро взрослых и 14-летняя девочка. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Основной удар ВСУ пришелся на парк «Гулливер».