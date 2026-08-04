ВСУ ударили по детскому саду в Горловке

ВСУ нанесли удар по зданию детского сада в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в мессенджере «Макс» .

«В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки поврежден детский сад», — написал он.

В конце июля Приходько заявил, что БПЛА Украины атаковали жилой дом в центре Горловки. Также во время налета дронов повреждения получили торговая точка в Никитовском районе города и одно из предприятий.

Ранее пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что система «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы за минувшую неделю отразили 138 террористических атак со стороны ВСУ. Военные уничтожили беспилотники, взрывотехники обезвредили и ликвидировали боевые снаряды. Мирные жители и инфраструктура не пострадали.