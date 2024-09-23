В Белгородской области разработали план действий на случай гибели Гладкова

Гладков рассказал о наличии плана на случай своей гибели в Белгородской области

Власти Белгородской области подготовились к различным сценариям развития событий. У них даже есть план на случай гибели губернатора, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в интервью ИА Regnum .

«Мы проводим учения на случай разных ситуаций: разрушение многоэтажного дома, гибель губернатора, одновременный разбор завалов большого количества домов», — отметил он.

По словам Гладкова, в области создали запас дизельных и бензиновых генераторов, а также буржуек и леса. При экстренном отключении связи в области для оповещения населения планируют использовать рельсы и колокола.

Накануне губернатор Белгородской области предупредил об уходе в двухнедельный отпуск. При этом он пообещал оставлять утренние сообщения.

Ранее стало известно о 10 пострадавших после атаки ВСУ в Белгородской области. Среди них — семь бойцов самообороны. Трех человек доставили в больницу в тяжелом состоянии.