ВСУ ударили по автозаправке в Курской области, один человек погиб
ВСУ атаковали беспилотником автозаправочную станцию в городе Обояни, один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь. У двоих пострадавших акубаротравма и осколочные ранения, их отправят в Курскую областную больницу.
Еще один беспилотник атаковал легковую машину в Беловском районе. Водителю оказывают первую помощь, решается вопрос о госпитализации.
Хинштейн назвал действия ВСУ подлыми и варварскими.
«За все эти преступления они обязательно понесут наказание», — подчеркнул губернатор.
Ранее ВСУ атаковали гражданскую машину в Грайворонском округе Белгородской области. Находившаяся в автомобиле женщина получила ранения.