ВСУ ударили по автозаправке в Курской области, один человек погиб

ВСУ атаковали беспилотником автозаправочную станцию в городе Обояни, один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь. У двоих пострадавших акубаротравма и осколочные ранения, их отправят в Курскую областную больницу.

Еще один беспилотник атаковал легковую машину в Беловском районе. Водителю оказывают первую помощь, решается вопрос о госпитализации.

Хинштейн назвал действия ВСУ подлыми и варварскими.

«За все эти преступления они обязательно понесут наказание», — подчеркнул губернатор.

Ранее ВСУ атаковали гражданскую машину в Грайворонском округе Белгородской области. Находившаяся в автомобиле женщина получила ранения.