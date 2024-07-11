ВСУ ударили по автомобилям в Белгородской области, пострадали два человека

Губернатор Гладков: под Белгородом из-за атаки ВСУ сгорели 2 авто, есть раненые

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские боевики ударили с помощью БПЛА по двум автомобилям в Борисовском районе Белгородской области. Обе машины полностью сгорели, пострадали два человека. Об этим заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Одну из машин дроны атаковали на дороге Байцуры — Грузское. Водитель получил ранение, ему диагностировали контузию. Еще по одному автомобилю ВСУ ударили в селе Богун-Городок. Находившийся в салоне мужчина получил баротравму и контузию. Его доставили в белгородскую больницу.

Ранее из-за обстрела пострадали семь жителей Шебекина. Ранения получили пять женщин и двое мужчин. Губернатор сообщил, что из-за ударов повреждения зафиксировали на нескольких социальных и коммерческих объектах.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте