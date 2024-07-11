ВСУ ударили по автомобилям в Белгородской области, пострадали два человека

Украинские боевики ударили с помощью БПЛА по двум автомобилям в Борисовском районе Белгородской области. Обе машины полностью сгорели, пострадали два человека. Об этим заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Одну из машин дроны атаковали на дороге Байцуры — Грузское. Водитель получил ранение, ему диагностировали контузию. Еще по одному автомобилю ВСУ ударили в селе Богун-Городок. Находившийся в салоне мужчина получил баротравму и контузию. Его доставили в белгородскую больницу.

Ранее из-за обстрела пострадали семь жителей Шебекина. Ранения получили пять женщин и двое мужчин. Губернатор сообщил, что из-за ударов повреждения зафиксировали на нескольких социальных и коммерческих объектах.