Семь жителей Шебекина получили ранения из-за удара ВСУ

Губернатор Гладков: 5 женщин и 2 мужчин пострадали от обстрела ВСУ в Шебекино

Украинские боевики атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали пять женщин и двое мужчин. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что одна из жительниц получила осколочное ранение бедра и голени, ее доставили в белгородскую больницу. Еще одной пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки.

«Медики скорой помощи доставляют ее в областную клиническую больницу», — указал Гладков.

Третьей пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Губернатор добавил, что еще четверо раненых сами добрались до медучреждения, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

Гладков рассказал, что повреждения получили два социальных и три коммерческих объекта, а также 15 автомобилей.

В ночь на 11 июля российские системы ПВО нейтрализовали пять украинских дронов над четырьмя регионами. Два БПЛА ликвидировали в Брянской области, а остальные — над Тамбовской, Тульской и Московской областями.