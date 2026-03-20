ВСУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату

Украинские военные ударили беспилотниками по двум цехам Алчевского металлургического комбината. Об этом сообщил в MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей», — рассказал он.

По словам главы республики, повреждения получили два цеха. В одном из них вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Никто не пострадал. На месте работают следственные органы.

Ранее украинские военные обстреляли Васильевскую районную больницу в Запорожской области. Повреждения получили фасад и припаркованные рядом автомобили, пациенты больницы и ее персонал не пострадали, на работу учреждения происшествие не повлияло.